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Ministar za javna ulaganja Darko Glišić obišao je selo Rujevac kod Sevojna i najavio da će radovi na celoj deonici puta Gajevi-Rujevac biti završeni do petka, prenose agencije.

- Ovo je jedan zaista neverovatan projekat koji smo uspeli da realizujemo. Zahvalan sam svima, od predsednika države koji je bio najveća podrška za realizaciju, ljudima iz puteva, kao i ostalim ministarstvima koja su pomogla i odvojila sredstva da uradimo ovaj put koji menja sliku ovog dela Sevojna - rekao je Glišić.

Naglasio je da će to olakšati život meštanima, a predsednica opštine Sevojno Mirjana Đurić rekla je da će meštanima mnogo značiti realizacija ovog projekta jer će im skratiti dolazak do Sevojna za nekih 15 kilometara.

- Izašli smo u susret građanima koji su želeli da se ovo uradi. Pre svega ministar i država. Put je od krucijalnog značaja za delove Sevojna: Gajeve i Rujevac - rekla je Đurićeva.

Meštanin sela Rujevac Vladan Mićić rekao je da je taj put i simbol povezivanja.

- Ovo mnogo znači ljudima koji su bili odsečeni od sela. Put je izuzetno dobar - rekao je Mićić.

Kurir.rs

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