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Zbog nastavka radova na pojačanom održavanju državnog puta na deonici PožegaIvanjica, u nedelju, 12. jula, biće uvedena potpuna obustava saobraćaja na delu puta kroz mesto Senjak, saopšteno je iz nadležnih službi.

Obustava će trajati od nedelje, 12. jula u 8.00 časova, do ponedeljka, 13. jula u 6.00 časova, zbog asfaltiranja kolovoza u punoj širini. Radovi će se izvoditi na deonici od objekta SUPER DIS do firme TIS, zbog čega na tom delu puta neće biti moguće odvijanje saobraćaja. Za vreme obustave, vozila će biti preusmeravana na alternativni putni pravac Ivanjica – Kotraža – Guča – Arilje – Prilike, koji će biti u funkciji za oba smera kretanja, saopšteno je iz nadležnog preduzeća.

Dodaju da će radovi biti obezbeđeni odgovarajućom privremenom saobraćajnom signalizacijom, zaštitnom opremom i putokazima, kako bi učesnicima u saobraćaju bilo omogućeno bezbedno kretanje kroz zonu radova.

Nadležni apeluju na sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu signalizaciju, prate uputstva na terenu i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu kako bi se radovi odvijali bezbedno i u predviđenom roku.

Kurir.rs/RINA

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