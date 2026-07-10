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Turisti, ali i meštani Banje Koviljače, više neće biti u problemu ako im se desi da moraju tamo gde "car ide peške", pošto je ovih dana u centru mesta otvoren javni toalet.

Godinama se pričalo o potrebi da "Podrinjska lepotica" dobije ovakav objekat, jer u ovo mesto stižu brojni turisti, često i ekskurzije sa po desetak, pa i više autobusa, a javnog toaleta nije bilo.

Foto: T. S

U maju prošle godine na parkingu u centru mesta počeli su radovi, a u objekat površine 77 kvadratnih metara iz gradske kase uloženo je oko 16 miliona dinara, kazao je ovih dana gradski menadžer Dejan Stalović.

- Ovo je trebalo odavno uraditi. Nije bilo lako turistima koji su se morali snalaziti odlazeći po obližnjim ugostiteljskim objektima, a sada imaju čist, nov, javni toalet gde mogu obaviti "posao" – kaže jedan meštanin zadovoljan što je Banja napokon dobila javni toalet.

Foto: T. S

Inače, radno vreme toaleta je od 8 do 20 časova, a korišćenje se plaća 50 dinara.