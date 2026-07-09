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U Bajinoj Bašti, na stadionu "Miloš Milutinović", posle više od dve decenije otvorene su 61. Međuopštinske omdladinske sportske igre – MOSI 2026 i trajaće do 12. jula.

MOSI 2026, koje su okupile oko 2.000 amaterskih sportista iz 34 opštine iz Srbije, Crne Gore, Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, svečano je otvorio državni sekretar Ministarstva sporta Marko Kešelj, a goste je pozdravio i predsednik opštine Bajina Bašta Milenko Ordagić.

- Za pripremu i održavanje igara Ministarstvo za javna ulaganja obezbedilo je 240 miliona dinara, Ministarstvo turizma 19 miliona, dok je Opština Bajina Bašta izdvojila osam miliona dinara. U okviru priprema za igre završena je prva faza rekonstrukcije sportske infrastrukture u našem gradu – rekao je Ordagić i dodao da po završetku MOSI igara trebalo bi da počnu radovi na daljem uređenju Sportskog centra.

Sportisti se takmiče u 17 sportskih disciplina. Po otvaranju igara već su pale prve medalje, pa je tako medalju na 800 m žene osvojila Dunja Vukajlović iz Užica, a u trci na 1.500 m za muškarce pobedio Nikola Mijailović iz Novog Pazara.

1/10 Vidi galeriju 61. Međuopštinske omdladinske sportske igre u Bajinoj Bašti Foto: Kurir/Z.G.

Takođe, po otvaranju MOSI igara u Bajinoj Bašti na gradskom šetalištu u ovom gradu održana je promocija turističkih potencijala četiri opštine centralnog Podrinja: Bratunca, Ljubovije, Srebrenice i Bajine Bašte, a usledio je i koncert Dejana Matića.

Narednih večeri je učesnike i goste MOSI e očekuju nastupi poznatih izvođača i sadržaji koji će zadovoljiti različite muzičke ukuse i generacije.

Publika će uživati i u nastupima EKV tribjut benda, Sanje Vučić i Nikoline Kovač. Biće to prilika da se svakodnevno, nakon sportskih nadmetanja, svi zajedno druže i slave pobede.