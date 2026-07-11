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Uoči Petrovdana na lozničkim ulicama pojavili su se prodavci lila i rasporedili se na više mesta u gradu. Tradicionalno ih je najviše na mostu kod nove zelene pijace, gde su dva dana uoči lilanja izneli bogatu ponudu.

Na ovom tržištu cene miruju, pa su slične kao i prošle godine. Iz Rumske kod Šapca, da okuša trgovačku sreću, došao je Željko Jovanović, koji ima široku ponudu.

- Sve zavisi od veličine, možeš pazariti za 200, 250 ili najviše 300 dinara, a ove godine imam i posebnu ponudu. To su ove male, takozvane "bebi" lile koje koštaju samo 50 dinara, da se deca uče običajima od rođenja. Doneo sam oko 300 lila i nadam se da će sve naći kupce – reče Željko, pa ode da usluži jednu mušteriju koja je kupila čak deset velikih lila.

1/4 Vidi galeriju Prodaja i paljenje lila u Loznici Foto: Kurir/T.I.

Uoči Petrovdana, kako običaj nalaže, lile će biti paljene na više mesta u lozničkom kraju – na raskrsnicama, trgovima, uzvišenjima, gde god ima dovoljno prostora da se što više lila bezbedno okreće, a njihov plamen što dalje vidi. Po pravilu, najbrojnije lilanje je u porti Pokrovske crkve u Loznici, gde će u subotu, uveče uoči praznika, petnaestu godinu zaredom biti organizovano zajedničko paljenje lila. Poslednjih godina tu je lilalo i po nekoliko stotina dece sa roditeljima, a sličan skup očekuje se i sada. Lilanje počinje u 20 časova, a deo je devetog festivala "Lila-Lo", koji priređuje Turistička organizacija grada Loznice (TOGL), posvećenog ovom običaju.

Podsetimo, lile se prave tako što se osušena kora divlje trešnje ili breze stavlja na drveni štap, a običaj simbolizuje vremena kada su hrišćani bili progonjeni.

TOGL organizuje festival "Lila-Lo", nazvan po lilama, od 2018. godine, a na predlog lozničkog Centra za kulturu "Vuk Karadžić", godinu ranije običaj paljenja petrovdanskih lila uvršten je u Nacionalni registar nematerijalnog kulturnog nasleđa Srbije.