Srbija
VELIKI POŽAR U NIŠU, VATRA STIGLA DO KUĆA! Vatrogasaci se bore sa stihijom kod auto-puta (VIDEO)
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Na otvorenom prostoru u niškom naselju Podvinik, na teritoriji Gradske opštine Pantelej, izbio je požar koji je zahvatio suvu travu i nisko rastinje u blizini auto-puta.
Po dolasku vatrogasaca na lice mesta utvrđeno je da se vatra, usled jakog vetra, brzo proširila ka obližnjim kućama. Kako se saznaje, požar je zahvatio i nagoreo zid jedne porodične kuće.
Na terenu se nalazi veliki broj pripadnika Vatrogasno-spasilačke brigade Niš koji rade na lokalizaciji požara. U pomoć je uključena i cisterna JKP "Mediana" sa radnicima, kako bi se sprečilo dalje širenje vatre.
Gašenje dodatno otežava jak vetar, zbog čega je intervencija i dalje u toku.
Kurir.rs/Snaga juga
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