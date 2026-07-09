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Na otvorenom prostoru u niškom naselju Podvinik, na teritoriji Gradske opštine Pantelej, izbio je požar koji je zahvatio suvu travu i nisko rastinje u blizini auto-puta.

Po dolasku vatrogasaca na lice mesta utvrđeno je da se vatra, usled jakog vetra, brzo proširila ka obližnjim kućama. Kako se saznaje, požar je zahvatio i nagoreo zid jedne porodične kuće.

Na terenu se nalazi veliki broj pripadnika Vatrogasno-spasilačke brigade Niš koji rade na lokalizaciji požara. U pomoć je uključena i cisterna JKP "Mediana" sa radnicima, kako bi se sprečilo dalje širenje vatre.

Gašenje dodatno otežava jak vetar, zbog čega je intervencija i dalje u toku.

Kurir.rs/Snaga juga

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