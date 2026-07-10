PREDSTAVA, LILANJE, BRKOVI I KONCERTI: Počinje deveti ''Lila-Lo'' festival! Sve besplatno - evo detaljnog programa
Od danas (petak), pa naredna tri dana Loznica, Tršić i Banja Koviljača biti domaćini devetog "Lila-Lo" festivala koji priređuje Turistička organizacija grada Loznice (TOGL). Programi su, kao i ranijih godina raznovrsni, za sve generacije, tako da Lozničane i njihove goste očekuju dani dobre zabave.
- Za nas je "Lila-Lo" više od festivala i predstavlja negovanje tradicije i okupljanje oko paljenja lila, koje se svake godine održava uoči Petrovdana. Inače, samo lilanje je 2017. godine upisano u Nacionalni registar nematerijalnog kulturnog nasleđa, a ovaj festival spaja tradiciju i modernu muziku - rekla je direktorka TOGL Aleksandra Savić najavljujući manifestaciju.
Festival danas, od 17 časova, otvaraju radionice za decu, "Tragovi tradicije", gde će se baviti keramikom, plesna škola "Oki doki" učiće ih plesu, a mnogima će biti zanimljiv VR Street Art, u "Sazvežđu lila". Dva sata kasnije u Vukovom domu kulture biće izvedena monodrama "Iskra", koja govori o Nikoli Tesli iz perspektive njegove majke, baš na 170. godišnjicu rođenja jednog od najvećih umova čovečanstva. Od 21 čas na šetalištu sledi muzički povratak u prošlost, velika žurka devedesetih, odnosno koncert na kome će hitove iz poslednje decenije prošloga veka izvoditi Ivan Gavrilović, Bit strit, Ela Bi i Dr Igi.
Drugoga dana, u subotu, posle tradicionalnog lilanja uoči Petrovdana, u porti Crkve Pokrova Presvete Bogorodice koje je zakazano za osam sati uveče, sat kasnije pozornicu Vukovog doma kulture zauzeće Martina Vrbos, i to će biti veče moderne muzike.
Poslednji festivalski dan kreće u Tršiću, i od 16 do 18 časova biće ispunjen programima za decu. Imaće fudbalski izazov u skladu sa aktuelnim Svetskim prvenstvom, posetioce će zabavljati i cirkus "Cirkoneo" sa žongliranjem, hodom po žici, balansom i sličnim zanimljivim nastupima. Tu je i plesna grupa "Selo u ritmu", devojke i devojčice koje uz tradicionalnu muziku igraju moderan ples, radionica izrade sveća i sapuna, kao i poznato takmičenje "Brkovi po Vuku".
Završnica festivala je u Banji Koviljači gde će biti održana smotra folklora "Sastanak", odnosno "Kolo za dukat" i dukatima će biti najgrađeni najbolji igrači, po jedan momak i jedna devojka, a od osam sati koncertom će, u amfiteatru Crkve Svetih apostola Petra i Pavla, ovogodišnji "Lila-Lo" zatvoriti vrhunski muzičar, kompozitor, pevač, multiinstrumenata, Slobodan Trkulja i "Balkanopolis".
Kao i uvek do sada ulaz na sve događaje je besplatan pa je na publici samo da iskoriti tri dana za uživanje u muzici, igri i druženju.