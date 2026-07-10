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Od danas (petak), pa naredna tri dana Loznica, Tršić i Banja Koviljača biti domaćini devetog "Lila-Lo" festivala koji priređuje Turistička organizacija grada Loznice (TOGL). Programi su, kao i ranijih godina raznovrsni, za sve generacije, tako da Lozničane i njihove goste očekuju dani dobre zabave.

- Za nas je "Lila-Lo" više od festivala i predstavlja negovanje tradicije i okupljanje oko paljenja lila, koje se svake godine održava uoči Petrovdana. Inače, samo lilanje je 2017. godine upisano u Nacionalni registar nematerijalnog kulturnog nasleđa, a ovaj festival spaja tradiciju i modernu muziku - rekla je direktorka TOGL Aleksandra Savić najavljujući manifestaciju.

Foto: Kurir/T.I.

Festival danas, od 17 časova, otvaraju radionice za decu, "Tragovi tradicije", gde će se baviti keramikom, plesna škola "Oki doki" učiće ih plesu, a mnogima će biti zanimljiv VR Street Art, u "Sazvežđu lila". Dva sata kasnije u Vukovom domu kulture biće izvedena monodrama "Iskra", koja govori o Nikoli Tesli iz perspektive njegove majke, baš na 170. godišnjicu rođenja jednog od najvećih umova čovečanstva. Od 21 čas na šetalištu sledi muzički povratak u prošlost, velika žurka devedesetih, odnosno koncert na kome će hitove iz poslednje decenije prošloga veka izvoditi Ivan Gavrilović, Bit strit, Ela Bi i Dr Igi.

Foto: Kurir/T.I.

Drugoga dana, u subotu, posle tradicionalnog lilanja uoči Petrovdana, u porti Crkve Pokrova Presvete Bogorodice koje je zakazano za osam sati uveče, sat kasnije pozornicu Vukovog doma kulture zauzeće Martina Vrbos, i to će biti veče moderne muzike.

Poslednji festivalski dan kreće u Tršiću, i od 16 do 18 časova biće ispunjen programima za decu. Imaće fudbalski izazov u skladu sa aktuelnim Svetskim prvenstvom, posetioce će zabavljati i cirkus "Cirkoneo" sa žongliranjem, hodom po žici, balansom i sličnim zanimljivim nastupima. Tu je i plesna grupa "Selo u ritmu", devojke i devojčice koje uz tradicionalnu muziku igraju moderan ples, radionica izrade sveća i sapuna, kao i poznato takmičenje "Brkovi po Vuku".

Foto: Kurir/T.I.

Završnica festivala je u Banji Koviljači gde će biti održana smotra folklora "Sastanak", odnosno "Kolo za dukat" i dukatima će biti najgrađeni najbolji igrači, po jedan momak i jedna devojka, a od osam sati koncertom će, u amfiteatru Crkve Svetih apostola Petra i Pavla, ovogodišnji "Lila-Lo" zatvoriti vrhunski muzičar, kompozitor, pevač, multiinstrumenata, Slobodan Trkulja i "Balkanopolis".