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TRŠIĆ – Jedna od najstarijih Lozničanki, a možda i najstarija, Milisavka Petković, proslavila je 102. rođendan danas u tršićkom Domu za smeštaj odraslih i starijih ''Carski konak''. Na slavlje su joj došli ćerka Milanka i sin Milan, ostali korisnici doma, a ovoga puta proslavi je prisustvovala i gradonačelnica Loznice Dragana Lukić, koja je Milisavki donela tortu, čestitala rođendan i poželela joj dobro zdravlje.

Jedan od vlasnika doma Branko Marjanović i zaposleni potrudili su se da naprave slavljeničku atmosferu, ukrase trpezariju, postave balone, i učine sve kako bi njihova najstarija korisnica na najbolji način obeležila vek i 24 meseca života.

1/6 Vidi galeriju Najstarija Lozničanka proslavila 102. rođendan u Tršiću Foto: Gradska uprava

Slavljenica je primala čestitke, a uz pomoć najrođenijih i Lukićeve je ugasila broj 102 na slavljeničkoj torti, uz želje da dogodine sve ponove uz jedan broj više. Milisavka ima osmoro unučadi, petoro praunučadi i dvoje čukununučadi, a poslednje četiri godine korisnik je doma.

Kako je na njenom stotom rođendanu kazao sin Milan, rođena je 9. jula 1924. godine u Kosjeriću gde je upoznala životnog saputnika, Nišliju Milorada, a onda su početkom pedesetih godina prošlog veka stigli u loznički kraj. Milorad je učestvovao u izgradnji ''Viskoze'' u kojoj su i on i supruga proveli radni vek i dočekali penziju. Milisavka je radila u fabričkoj centralnoj kuhinji, a znala je i jorgandžijski zanat, pa je pravila jorgane za imućnije Lozničane.

U ''Carskom konaku'' trenutno imaju 50 korisnika i kažu da su se potrudili da Milisavki što lepše obeleže rođendan. To, inače, čine za sve korisnike, organizuju svake godine svim korisnicima proslave njihovih rođendana, i raznih praznika, sve sa željom da se im ovde bude lepo, da se osećaju voljeni i dobrodošli i obeleže što više rođendana.