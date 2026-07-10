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Slab zemljotres registrovan je kasno sinoć u Srbiji, saopštio je Republički seizmološki zavod (RSZ).

Prema podacima RSZ, potres jačine 2,1 stepen po Rihterovoj skali zabeležen je u okolini Bajine Bašte, oko pola sata pre ponoći, na dubini od četiri kilometra.

Kako navode seizmolozi, zemljotresi ove magnitude ne mogu da izazovu značajnija oštećenja.

Kurir.rs

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