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Cela bačka strana Novog Sada, kao i niži delovi Petrovaradina, trenutno su bez vode ili imaju slabiji pritisak, a problem bi trebalo da traje do 18 časova. Iz JKP "Vodovod i kanalizacija" navode da se uspostavljanje redovnog režima vodosnabdevanja i stabilizacija pritiska u vodovodnoj mreži očekuju u večernjim satima.

- Razlog je rekonstrukcija cevovoda u cevnoj galeriji stare filter stanice na Pogonu za preradu vode "Štrand" u Novom Sadu, izgrađene 1965. godine, na kojoj nikada nije rađena rekonstrukcija, a ista je u neprekidnoj funkciji i eksploataciji. Tokom izvođenja radova, dovod sirove vode biće smanjen na 700–750 l/s, dok će pritisak u distributivnoj mreži prema gradu iznositi oko 1 bar – kažu u JKP “Vodovod i kanalizacija”.

Cisterne s pijaćom vodom raspoređene su na Futoškoj pijaci, Trgu slobode, u Betaniji – ispred ulaza, Kliničkom centru Vojvodine – ulaz sa Futoškog puta, FMC Specijalnoj bolnici za hemodijalizu na Bulevaru Slobodana Jovanovića 2, Okružnom zatvoru na Klisi, Dečjoj bolnici, PU „Radosno detinjstvo” u Privrednikovoj bb

Kako navode u ovom preduzeću, građani će na raspolaganju imati cisterne sa pijaćom vodom raspoređene na sledećim lokacijama:

Futoška pijaca,

Trg slobode,

Betanija – ispred ulaza,

Klinički centar Vojvodine – ulaz sa Futoškog puta,

FMC Specijalna bolnica za hemodijalizu na Bulevaru Slobodana Jovanovića 2,

Okružni zatvor na Klisi,

Dečija bolnica,

PU „Radosno detinjstvo” u Privrednikovoj bb.

Delovi Kamenice bez vode Zbog planiranih radova Elektrodistribucije Novi Sad, bez vode će od 8.30 do 13.30 sati biti Popovica, Paragovo, Glavica i Artiljevo.

- Za ove radove Grad Novi Sad je obezbedio 300 miliona dinara, a njihov završetak se očekuje do kraja godine, te se mole građani za strpljenje tokom izvođenja ovih važnih, kapitalnih radova za ceo grad – napominju u “Vodovodu”.