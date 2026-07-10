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Gradonačelnik Subotice Stevan Bakić sastao se danas, u Gradskoj kući, sa ambasadorom Republike Italije u Srbiji, Lukom Gorijem, sa kojim je razgovarao o mogućnostima daljeg unapređenja saradnje i jačanju partnerstva građenog na uzajamnom poštovanju i zajedničkim interesima u raznim oblastima, sa posebnim akcentom na intenziviranje saradnje u sferi kulture.

Foto: Grad Subotica

Gradonačelnik Bakić je, obraćajući se medijima nakon susreta u Zelenoj sali Gradske kuće, izjavio da je danas imao posebno zadovoljstvo da se sastane sa velikim prijateljem naše Srbije, ambasadorom Italije, Njegovom ekselencijom Lukom Gorijem, koji je, kako je rekao, dobro upoznat sa potencijalima i mogućnostima Grada Subotice.

„Ovo je naš drugi susret tokom mog mandata, što je i dokaz jednog posebnog odnosa Italije prema našem gradu i našoj državi Srbiji. U Subotici je, podsetiću, 24. novembra 2022. godine održana prelepa manifestacija ’Dan otvorenih vrata italijanske privrede’ gde smo ambasador Gori i ja zajedno učestvovali“, kazao je Bakić.

Dotičući se odnosa između naše dve zemlje, dodao je, naglašena je činjenica da Srbiju i Italiju povezuju tradicionalno dobri i prijateljski odnosi, kao i snažno partnerstvo koje se uspešno razvija na političkom, privrednom i kulturnom planu.

Foto: Grad Subotica

„To je, ujedno, bila i prilika da izrazim zahvalnost na podršci koju Italija pruža Srbiji u procesu evropskih integracija, kao i na njenom zalaganju za nastavak politike proširenja Evropske unije, za šta se, kao što znate, nedavno javno zahvalio i sam predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić“, istakao je gradonačelnik Bakić.

Naveo je da je ponosan na bitisanje italijanskih kompanija, banaka osiguravajućih društava koji posluju na teritoriji grada Subotice.

„U Slobodnoj zoni Subotica, podsetiću, trenutno posluje 12 kompanija među kojima su i dve iz Italije: ’Plastik Kam ist’ i kompanija ’Zoppas Industries“ koja svoje poslovanje obavlja u režimu Slobodne zone Subotica, u gradu Kikindi. Kompanija ’Gordon’, koja posluje u okviru grupacije ’Kalcedonija’, radi u subotičkoj Privrednoj zoni ’Mali Bajmok’, ali svoje poslovanje ne obavlja u režimu Slobodne zone Subotica. Na području grada Subotice posluje, takođe, i kompanija ’Ondaplast Balkan’, kao i preduzeće ’Elektroremont’ DOO. Posebno sam ponosan na postojanje

Foto: Grad Subotica

Italijanskog kulturnog centa ’Piazza Italia’, koji je otvoren 14. septembra 2015. godine. Posle Beograda i Novog Sada, Subotica je bila treći grad u Srbiji u kojem je otvoren Italijanski kulturni centar“, naveo je gradonačelnik Bakić.

Istakao je da je u prijateljskom razgovoru posebno naglašeno da je Italija izuzetno značajan spoljnotrgovinski partner i Regionalne privredne komore Severnobačkog upravnog okruga koji obuhvata opštine Ada, Bačka Topola, Kanjiža, Mali Iđoš, Senta i Grad Suboticu.

„Ukupna robna razmena preduzeća sa teritorije Regionalne privredne komore Severnobačkog upravnog okruga sa Italijom u 2025. godini iznosila je 207 miliona dolara, od čega je izvoz 116,8 miliona dolara, a uvoz 90,2 miliona dolara. Italija se nalazi među top pet zemalja kada je reč o ukupnoj robnoj razmeni na teritoriji RPK Severnobačkog upravnog okruga i na kraju prošle godine je bila na trećem mestu: iza Nemačke i Mađarske, a ispred Austrije i Kine. I to je najbolji pokazatelj naše ekonomske saradnje, s tim da postoji značajan prostor za njeno dalje unapređenje i jačanje partnerstva“, naglasio je gradonačelnik Bakić.

Foto: Grad Subotica

On je, na kraju obraćanja, ambasadoru Luki Goriju još jednom izrazio zahvalnost na današnjoj poseti i poručio da će Grad Subotica i Njegovu ekselenciju, i sve italijanske investitore, uvek dočekati raširenih ruku.

„Tradicionalno dobri odnosi između Italije i Srbije i snažno partnerstvo nam daje garanciju da će naša saradnja napredovati, a Njegova ekselenija i ja smo se usaglasili da ćemo i mi nastojati da damo doprinos intenziviranju te saradnje. Ambasadora Luku Gorija sam zamolio da, u ime grada Subotice i moje lično ime, pozdravi italijanske privrednik sa kojima će razgovarati posle ovog našeg susreta. I da im poruči da su im vrata Gradske kuće i moga tima širom otvorena 24 sata za rešavanje svih problema, ako postoje, i za svaku vrstu pomoći koja im bude potrebna. Oni to zaslužuju, jer daju ogroman doprinos razvoju grada Subotice. Na kraju bih Njegovoj ekselenciji poželeo lep provod u našem gradu, sa napomenom da i njega, i sve italijanske investitore koji žele da ulažu u naš grad, očekujemo raširenih ruku“, zaključio je gradonačelnik Stevan Bakić.

Ambasador Luka Gori posebno se zahvalio gradonačelniku Stevanu Bakiću na srdačnom susretu, a naročito, kako je rekao, na spremnosti da pomogne kada su u pitanju italijanska preduzeća, kao i na otvorenosti za saradnju.

Foto: Grad Subotica

On je istakao da su italijanska preduzeća veoma zadovoljna saradnjom sa vlastima u Srbiji, kako na lokalnom, tako i na republičkom nivou.

„Radimo jako puno na ekonomskoj saradnji između Italije i Srbije. Prošle godine smo prešli pet milijardi evra međusobne saradnje, što je jedan veoma bitan rezultat. Kao što želimo da razvijamo ekonomsko partnerstvo, tako isto želimo da razvijamo i kulturno partnerstvo između Italije i Srbije“, rekao je Luka Gori.

I upravo zbog toga, napomenuo je, želimo da Italijanski kulturni centar „Piazza Italia“ postane mesto potpune saradnje između Italije i Srbije.

Foto: Grad Subotica

„Učinili smo da ovaj centar dobije i sertifikat za međunarodno priznate ispite za italijanski jezik, što je veoma važno, posebno zato što u Subotici postoji veliki interes za učenje italijanskog jezika. Znamo da ima jedna škola u kojoj se uči italijanski kao drugi strani jezik, a isto tako da se uči i u Gimnaziji“, naglasio je Luka Gori.

Prema njegovim rečima, namera je da se ojača Italijanski kulturni centar „Piazza Italia“ i da se uz pomoć Italijanskog instituta u Beogradu organizuju događaji i u Subotici.

Foto: Grad Subotica

„Želimo da sarađujemo još više sa divnim institucijama u ovom gradu, a tu naročito mislim na vaše predivno Narodno pozorište. Takođe, želimo da Italijanski kulturni centar ’Piazza Italia’ postane spona saradnje kada je u pitanju saradnja sa vlastima, sa preduzećima, sa kulturnim institucijama i naravno kada je u pitanju italijanski jezik“, naglasio je Luka Gori.

Sastanku su prisustvovali i Zagorka Panić, gradska menadžerka i pomoćnica gradonačelnika, i Srđan Samardžić, pomoćnik gradonačelnika.