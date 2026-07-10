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Dr Milenković: Grad Vranje skoro trećinu budžeta izdvaja za PU ,,Naše dete“ sa ciljem da se obezbede najbolji uslovi za boravak dece i rad zaposlenih.

U vrtiću ,,Naše dete“, jednom od najstarijih u Vranju, u toku su završni radovi na energetskoj sanaciji vrtića.

Vrtić “Naše dete” obišli su gradonačelnik Vranja dr Slobodan Milenković i predsednica Skupštine Zorica Jović.

Projekat se prema rečima gradonačelnika dr Milenkovića radi u saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike i predstavlja uspešan vid saradnje sa Vladom Republike Srbije. Gradonačelnik je istakao da je ovo jedan od najstarijih vrtića u gradu i da se do sada nisu izvodili opsežni radovi. ,,U okviru vrtića nalazi se centralna kuhinja, u kojoj se svakodnevno spremaju i distribuiraju obroci za sve vrtiće na teritoriji grada. Upravo zbog toga je i najveći potrošač električne energije, skoro 40% od ukupne potrošnje svih objekata PU. Zato smo 2022. godine izgradili solarnu elektranu snage 41.6 kw, a potom krenuli u rekonstrukciju objekta po principima energetske efikasnosti. Projekat se radi u saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike i predstavlja uspešan vid saradnje sa Vladom Republike Srbije. Već smo rekonstruisali vrtiće ,,Bambi“ u Vranjskoj Banji, ,,Dečja radost“, ,,Pčelica“ i ,,Boško Buha“. Ovo je peti vrtić koji adaptiramo i nastavićemo sa ovakvom praksom. Vrednost radova za energetsku sanaciju vrtića ,,Naše dete“ iznosi blizu 32 miliona dinara, od čega je Ministarstvo rudarstva i energetike izdvojilo 63%, dok je ostatak iz lokalnog budžeta. Radovi obuhvataju demontažu postojeće i ugradnju nove stolarije, termoizolaciju fasade ugradnjom kamene vune, termoizolaciju tavanice, unapređenje sistema grejanja, ugradnju solarnih kolektora za zagrevanje sanitarne tople vode, a objekat će u budućem periodu biti priključen na sistem daljinskog grejanja. Grad Vranje skoro trećinu budžeta izdvaja za PU ,,Naše dete“ sa ciljem da se obezbede najbolji uslovi za boravak dece i rad zaposlenih“, rekao je gradonačelnik, prenosi zvanični sajt grada Vranja.

Direktorka PU ,,Naše dete“, Lidija Petrović, istakla je da će od septembra mališani zakoračiti u lepši i topliji vrtić. ,,Energetska sanacija naših objekata ne predstavlja samo građevinske projekte, već ulaganje u budućnost našeg grada i naše dece. Najvažnije od svega jeste da će naši najmlađi dobiti kvalitetnije i bezbednije uslove za boravak, dok će zaposleni raditi u funkcionalnijem okruženju. Zahvaljujem se lokalnoj samoupravi jer ulaže u predškolski sistem i prepoznaje značaj predškolskog vaspitanja“, istakla je direktorka.