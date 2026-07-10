Srbija
Oglasio se AMSS: Evo kakvo je stanje na graničnim prelazima i koliko dugo se čeka
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Prema podacima JP ''Putevi Srbije'', na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila, saopšteno je danas iz AMSS.
Prema informacija Uprave granične policije, putnička vozila na na graničnom prelazu Gradina, na izlazu, čekaju 60 minuta, dok na graničnom prelazu Preševo, na izlazu, čekaju 30 minuta.
Kamioni se na graničnom prelazu Batrovci, na izlazu, zadržavaju 180 minuta.
Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila.
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