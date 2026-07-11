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BANJA KOVILJAČA – Uklanjanje stare, glavne kapije na ulazu u banjski park, u centru Banje Koviljače, počelo je juče, potvrđeno je iz Turističke organizacije grada Loznice (TOGL).

Ovom poslu se pristupilo pošto je sredinom prošle godine, prilikom priprema za njenu rekonstrukciju ustanovljeno da je nestabilna i nebezbedna za građane, odnosno da ne može da se rekonstruiše, već mora da se demontira i uradi nova.

Kako je najavila direktorka TOGL Aleksandra Savić, Zavod za zaštitu spomenika iz Valjeva, izvođač radova i nadzorni organ odlučili da se kapija ogradi i ona je godinu dana bila van upotrebe, a u međuvremenu su urađeni novi projekti, i završene sve neophodne formalno-pravne aktivnosti kako bi se pristupilo zameni kapije. Ova faza radova trebalo bi da traje sedam do 10 dana, a posle toga, prolaz u park ostaje otvoren.

Foto: TOGL

Struka je rekla da kada se kapija postavi optimalna temperatura za fugovanje kamena ne sme da bude viša od 25 stepeni, pa će se na drugu fazu radova sačekati dok ne budu stvoreni potrebni uslovi. Kako je navedeno u drugoj fazi radova izvođač će po ugledu na postojeću, napraviti formu kapije koja će biti montirana na istom mestu.

Vrednost investicije je 5,2 miliona dinara, skoro dva miliona dobijena su od Ministarstva turizma, ostatak finansira Grad Loznica, a okvirni rok za završetak radova je oktobar ove godine.

Uklanja se glavna od četiri kapije u banjskom parku, prošle godine su obnovljene dve koje vode ka i sa parkinga Kur-salona, dok ona koja vodi u park na strani gde se nalazila ''gvožđevita voda'' nije dirana.

Inače, parkovske kapije izgrađene su od sige, specijalne vrste kamena koji se mogao naći pod Gučevom, neposredno pred Drugi svetski rat, prema projektu iz 1938. godine.