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U Vrnjačko Banji, tradicionalni karneval biće organizovan od 12. do 19. jula, najavili su organizatori.

Biće organizovano više od 40 dešavanja uključujući i brojne koncerte za različite uzraste i ukuse, nastupe plesnih trupa, ali o predstave za decu i niz drugih programa, piše na društvenim mrežama.

Velika međunarodna karnevalska povorka zakazan je za subotu, 18 jula, kada u Vrnjačku Banju tradicionalno dolaze učesnici iz regiona ali i raznih krajeva sveta.

Kurir.rs/Beta

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