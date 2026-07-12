Slušaj vest

U okviru 61. Međuopštinskih omladinskih sportskih igara – MOSI 2026, danas je organizovana velika akcija čišćenjaDrine i njene obale u Perućcu.

Pod sloganom "Sport nas je okupio, Drina nas spaja, zato je čuvamo", organizatori pozivaju sportiste, članove delegacija, volontere, goste i građane da se pridruže akciji i zajednički doprinesu očuvanju jednog od najvećih prirodnih bogatstava ovog kraja.

- Akcija počinje u 12 časova u Perućcu, dok je organizovan polazak u 11.30 časova ispred Sportske hale u Bajinoj Bašti. Za sve učesnike obezbeđeni su prevoz i neophodna oprema za čišćenje - poručuju organizatori.

Ova ekološka akcija biće prilika da učesnici MOSI, pored sportskog nadmetanja i druženja, pošalju važnu poruku o odgovornom odnosu prema prirodi i značaju očuvanja Drine i njene obale.

Kurir.rs/RINA

Ne propustiteSrbijaVRNJAČKA BANJA U ZNAKU KARNEVALA: Više od 40 programa i velika međunarodna povorka od 12. do 19. jula
vrnjačka banja turisti
Srbija"BEBI" LILE ZA NAJMLAĐE, VELIKE ZA TRADICIJU! Loznica se sprema za Petrovdansko veče, evo šta simbolizuje običaj star vekovima (FOTO)
LOZNICA -Paljenje lila.JPG
SrbijaPOČELO SKLANJANJE PARKOVSKE KAPIJE: U Banji Koviljači biće postavljena nova na ulazu u park
BANJA KOVILJAČA - Skidanje kamen po kamen.jpg
SrbijaKvalitetniji uslovi za najmlađe: Završni radovi na energetskoj sanaciji vrtića u Vranju
VRTIC2.jpg