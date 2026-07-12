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Veliki broj ljudi zainteresovan za investiranje na Perućcu

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U okviru 61. Međuopštinskih omladinskih sportskih igara – MOSI 2026, danas je organizovana velika akcija čišćenjaDrine i njene obale u Perućcu.

Pod sloganom "Sport nas je okupio, Drina nas spaja, zato je čuvamo", organizatori pozivaju sportiste, članove delegacija, volontere, goste i građane da se pridruže akciji i zajednički doprinesu očuvanju jednog od najvećih prirodnih bogatstava ovog kraja.

- Akcija počinje u 12 časova u Perućcu, dok je organizovan polazak u 11.30 časova ispred Sportske hale u Bajinoj Bašti. Za sve učesnike obezbeđeni su prevoz i neophodna oprema za čišćenje - poručuju organizatori.

Ova ekološka akcija biće prilika da učesnici MOSI, pored sportskog nadmetanja i druženja, pošalju važnu poruku o odgovornom odnosu prema prirodi i značaju očuvanja Drine i njene obale.