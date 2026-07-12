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Vozače na području Novog Pazara narednih dana očekuju izmene u režimu saobraćaja zbog radova na dve važne putne deonice.

Od 14. do 21. jula 2026. godine, svakog dana u periodu od 8 do 15 časova, saobraćaj će biti potpuno obustavljen na deonici Bele Vode – Novi Pazar zbog radova na asfaltiranju.

Za vreme obustave vozačima su na raspolaganju alternativni pravci Sjenica – Golijski put – Odvraćenica – Novi Pazar, kao i Sjenica – Karajukića Bunari – Baćica – Novi Pazar.

Istovremeno, od 13. jula 2026. pa sve do 19. novembra 2027. godine, izvodiće se radovi na pojačanom održavanju deonice Novi Pazar, odnosno Brđani – Ribariće.

Na ovom putnom pravcu neće biti potpune obustave, ali će se saobraćaj odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila, zbog čega su moguća usporavanja i kraća zadržavanja.

Iz "Puteva Srbije" apeluju na vozače da poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju, prilagode brzinu uslovima na putu i, ukoliko je moguće, koriste preporučene alternativne pravce.