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Najnovije analize kvaliteta izvorske vode sa javnih česama na teritoriji Kragujevca pokazale su zabrinjavajuće rezultate – od ukupno 11 kontrolisanih izvorišta, voda je mikrobiološki ispravna jedino na javnoj česmi u Divostinu.

- Institut za javno zdravlje izvršio je 2. jula uzorkovanje vode sa javnih česama koje građani često koriste, naročito tokom toplih letnjih dana. Laboratorijske analize potvrdile su da je voda u Divostinu bezbedna za piće, dok je na svim ostalim kontrolisanim lokacijama utvrđena mikrobiološka neispravnost - kazali su u Zavodu za javno zdravlje za RINU.

Neispravna voda registrovana je na javnim česmama u Šumaricama, Košutnjaku, Teferiču, Beloševcu, Bukurovcu, Ždraljici i Petrovcu, kao i na Grujinoj česmi, Bubnju i izvoru Kapovac.

Građanima se savetuje da vodu sa ovih izvorišta ne koriste za piće, pripremu hrane i napitaka sve dok nove analize ne potvrde da je zdravstveno bezbedna.

Nadležni će nastaviti da kontrolišu kvalitet vode, a javnost će biti obaveštena nakon objavljivanja narednih rezultata ispitivanja.