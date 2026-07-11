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Posetioce Nacionalnog parka Tara, koji su jutros prolazili putem od Mitrovca ka Kaliđerskim barama, zatekao je potresan prizor. Na oko pet do šest kilometara od Mitrovca, pored kolovoza je bespomoćno ležao povređeni srndać, boreći se za život.

Jedna od prolaznica, koja se zatekla na licu mesta, kaže da su odmah obavestili Nacionalni park Tara.

Foto: Kurir/Z.G.

- Pozvali smo Nacionalni park i rečeno nam je da su već obavešteni i da su kolege krenule na teren. Sačekali smo oko pola sata, ali za to vreme niko još nije stigao - ispričala je ona.

Dok su čekali pomoć, ona i suprug upozoravali su vozače da uspore vožnju kako neko ne bi naleteo na nemoćnu životinju.

- Ljudi su zastajali i sa tugom posmatrali srndaća. Jedan par iz Beograda izašao je iz automobila i ostao sa nama. Devojka je bila na ivici suza - kaže sagovornica.

Foto: Kurir/Z.G.

Kako navodi, nije bilo jasno kako je srndać dospeo do puta niti šta mu se dogodilo.

- Da ga je udario automobil, verovatno bi na putu bilo tragova krvi ili kočenja, ali toga nije bilo. Pretpostavljamo da ga je nešto jurilo kroz šumu i da se survao niz obalu. Na zadnjem delu tela primetili smo povrede koje su ličile na ujede ili tragove kandži – rekla je ona.

Prema njenim rečima, srndać je u jednom trenutku uspevao da drži glavu podignutu, ali ju je potom spustio na zemlju. Povremeno je treptao, a teško disanje ukazivalo je na ozbiljnost njegovih povreda.

1/5 Vidi galeriju Povređen srndać na Tari Foto: Kurir/Z.G.

- U njegovim krupnim, tamnim očima video se neobičan sjaj. Delovalo je kao da se bori da izdrži još malo – opisuje sagovornica.