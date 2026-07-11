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Vatrogasci su danas intervenisali u sremskomitrovačkom selu Noćaj, gde je nakon žetve izbio požar zbog paljenja žetvenih ostataka na njivama.

Uprkos brojnim apelima i upozorenjima nadležnih službi, pojedini vlasnici poljoprivrednog zemljišta i dalje pale strnjiku, čime ugrožavaju svoju i tuđu imovinu, ali i živote ljudi, životnu sredinu i useve na okolnim parcelama.

Nadležni godinama upozoravaju da se vatra na otvorenom veoma lako može oteti kontroli, naročito tokom letnjih meseci kada visoke temperature, suša i vetar pogoduju brzom širenju požara. U takvim situacijama plamen može da zahvati obližnje njive, voćnjake, šume, pomoćne objekte, pa čak i stambene kuće, zbog čega su intervencije vatrogasaca često hitne i izuzetno zahtevne.

Paljenje žetvenih ostataka zakonom je zabranjeno. Za fizička lica koja prekrše ovu zabranu predviđene su novčane kazne, dok za pravna lica one mogu biti znatno veće. Osim prekršajne odgovornosti, u slučaju da požar izazove veću materijalnu štetu ili ugrozi živote ljudi, odgovorna lica mogu snositi i krivičnu odgovornost.

Nadležne službe još jednom apeluju na poljoprivrednike da ne pale strnjiku i druge biljne ostatke na otvorenom, već da ih uklanjaju na propisan način, kako bi se sprečili požari i sačuvali ljudi, imovina i životna sredina.