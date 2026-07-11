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U opštini Aleksandrovac, od 8. do 13. jula, održava se Omladinski kamp „Razigrana Župa 2026“, koji je okupio decu i mlade iz Australije, Švajcarske, Crne Gore, Severne Makedonije, sa Kosova i Metohije i iz Bosne i Hercegovine.

Kamp ima za cilj da kroz kulturno-obrazovne i sportske aktivnosti, ali i druženja i događaje zabavno-edukativnog i rekreativnog karaktera, pojača vezu matice I Srba u dijaspori i regionu.

Učesnici kampa posetili su Muzej vinarstva i vinogradarstva, gde su ih dočekali i srdačno pozdravili predsednica opštine Aleksandrovac, Jelena Paunović i direktor Muzeja, Đorđe Živadinović. Čelnica lokalne samouprave uručila je gostima prigodne poklone, poželela im prijatan boravak u Župi i mnogo lepih uspomena koje će poneti iz Aleksandrovca.

Učesnici su, zatim, kroz likovnu radionicu „Oslikana Župa“ na kreativan način predstavili svoje utiske o kraju koji su posetili, stvarajući radove inspirisane prirodnim lepotama, tradicijom, vinavinogradarskim i vinarskim nasleđem Župe.

Program kampa nastavljen je sportskom radionicom u Hali sportova, gde su mladi kroz igru, druženje i timske aktivnosti nastavili da razvijaju prijateljstva i razmenjuju iskustva, potvrđujući da je „Razigrana Župa 2026“ mnogo više od kampa – mesto susreta različitih kultura, prijateljstva i zajedništva.