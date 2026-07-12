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Na 4. Međunarodnom matematičkom letnjem kampu (International Mathematical Summer Camp - IMSC), održanom u Pekingu, Narodna Republika Kina, šestočlana reprezentacija Srbije ostvarila je odličan rezultat, osvojivši ukupno šest medalja.

Srebrnu medalju osvojila je Nina Šušić, učenica Matematičke gimnazije u Beogradu, dok su bronzane medalje osvojili Lazar Kolundžija, učenik Gimnazije „Svetozar Marković” u Nišu, Vanja Jelovac, Jegor Gramatčikov, Petar Banović i Pavle Damjanović, učenici Matematičke gimnazije u Beogradu.

Vođa ekipe bio je Miljan Knežević sa Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Ovo takmičenje je održano u sklopu priprema za Međunarodnu matematičku olimpijadu, najznačajnije svetsko matematičko takmičenje za učenike srednjih škola, koja će se održati u Šangaju, od 14. do 20. jula 2026. godine, a tronedeljnu pripremu i učešće reprezentacije Srbije organizovalo je Društvo matematičara Srbije.

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