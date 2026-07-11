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Deveti ''Lila-Lo'' festival počeo je juče u predvečernjim satima, a za početak trodnevnog druženja domaćin, Turistička organizacija grada Loznice (TOGL), priredio je različite zabavne radionice za decu u parku kod šetališta. U 20 časova je u Vukovom domu kulture glumica Maja Kolundžija Zoroe odigrala monodramu ''Iskra'', koja govori o Nikoli Tesli iz perspektive njegove majke, baš na 170. godišnjicu rođenja jednog od najvećih svetskih umova. Od prvog izvođenja, 25. avgusta 2024. odigrana je više od 110 puta, u Srbiji i našim zajednicama širom Evrope, a sinoć je, nažalost, malobrojna publika iskoristila priliku da uživa u ovoj izvrsnoj predstavi.

1/11 Vidi galeriju Žurka devedesetih u Loznici Foto: Kurir/T.I.

Muzička zabava počela je u 21 sat velikom ''Žurkom devedesetih''. Za svojevrsni povratak u muzičku prošlost, uz najveće hitove iz poslednje decenije prošloga veka bili su zaduženi Bit strit, Ela Bi, Dr Igi i Ivan Gavrilović. Šetalište je bilo ispunjeno publikom među kojom sigurno najmanje dve trećine prisutnih nije bilo rođeno u vreme kada su pesme koje su slušali bile veliki hitovi. To nije smetalo da atmosfera bude odlična i da se horski peva sa izvođačima koji su na dva sata vratili muzičke devedeset. Pevalo se i igralo uz ''Ajkulu'', ''Idemo na Mars'', ''Tek je 12 sati'', ''Gde si ti'', ''Opsesiju'', ''Kao pre''...Posebno je burno publika reagovala na uvek rado slušanih Ivanovih ''200 na sat'', pesmu koja je dovela do erupcije igranja i pevanja. Na kraju je sve završeno velikim hitom Dr Igija čije su ''Oči boje duge'' izazvale oduševljenje publike, a sve je propraćeno mnoštvom upaljenih svetala sa mobilnih telefona.

Večeras se festival nastavlja masovnim llilanjem uoči Petrovdana, od 20 časova, u porti Crkve Pokrova Presvete Bogorodice. Petnaestu godinu uzastopno organizovano je kod crkve zajedničko paljenje lila, a poslednjih godina lilalo je na tom mestu i po više stotina dece sa roditeljima. Sat kasnije u Vukvom domu kulture koncert će održati Martina Vrbos.

Poslednji festivalski dan je sutra, u Tršiću i od 16 do 18 časova biće ispunjen programima za decu. Njih očekuje fudbalski izazov u skladu sa aktuelnim Svetskim prvenstvom, zabava uz cirkus ''Cirkoneo'' sa žongliranjem, hodom po žici, balansom i sličnim zanimljivim nastupima, kao i plesna grupa ''Selo u ritmu'', radionica izrade sveća i sapuna, i takmičenje brkajlija, ''Brkovi po Vuku''. Zavesa na ovogodišnje druženje pašće u Banji Koviljači gde će prvo biti održana smotra folklora ''Sastanak'', odnosno ''Kolo za dukat'' na kome će najbolji igrači, jedan momak i devojka, biti najgrađeni dukatima. Poslednji program je od 20 sati, u amfiteatru Crkve Svetih apostola Petra i Pavla, gde će koncert održati vrhunski muzičar, Slobodan Trkulja i ''Balkanopolis''.