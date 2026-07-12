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I ovog leta nastavljena je lepa tradicija nedeljne vožnje fijakerima kroz Kikindu. Zajedničkom akcijom Turističke organizacije i Konjičkog udruženja „Banat“, Kikinđani i gosti grada na severu Banata mogu uživati u laganoj vožnji i razgledanju grada iz drugačije perspektive. video icon

Vrelih letnjih dana, kada sumrak donosi blago osveženje, pravo razgledanje grada je iz – fijakera. Iz te perspektive, uz atmosferu vremena prošlog, čini se da ulice Kikinde odišu posebnim šarmom baš zahvaljujući vožnji fijakerom. I ovog leta nastavljena je ta sad već lepa tradicija.

1/4 Vidi galeriju Vožnja fijakerom u Kikindi Foto: RTV info printscreen

"Ovo je peta godina kako u saradnji sa Turističkom organizacijom grada Kikinde kikindski Konjičko udruženje „Banat“ realizuje ovu divnu akciju. Svake nedelje, od 19 časova, tu smo za sve zainteresovane građane, goste našeg grada, i sa zadovoljstvom ih vozimo", rekao je Ilija Rađenović, predsednik kikindskog Konjičkog udruženja „Banat“.

Različite generacije gostiju grada na severu Banata požele baš to iskustvo, jer gradska vožnja fijakerima nije baš česta slika.

Među njima je i 10-godišnji Vujadin Balać, gost iz Čikaga, koji je poželeo da se vozi fijakerom.

"Video sam to ranije i poželeo sam da se i ja provozom, baš mi se dopalo", rekao je Vujadin.

Uživaju i Kikinđani, a vožnja fijakerima još jedan je način da najmlađi prebrode strah i razviju poseban odnos sa tim plemenitim životinjama.

"Ove godine smo prvi put došle na vožnju fijakerima. Moja ćerka je imala strah od konja, ali je sada poželela da se upiše i u školu jahanja. Još je mala, sačekaćemo još malo, ali je lepo da se zainteresovala", kaže Kikinđanka Silvija Kancel.

Vožnja fijakerima kroz Kikindu je turistička atrakcija, ali i način da sačuvamo važan deo baštine, edukujemo najmlađe.