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Zbog remonta distributivnih trafo stanica, izgradnje priključaka i održavanja nadzemne mreže, danas će bez električne energije će biti korisnici na sledećim lokacijama u Novom Sadu:

VETERNIK: Sonje Marinković 106 – 136, 25 – 47; 9 Jugovića 50 – 76, 61 – 89; Kralja Petra 35 - 65, 40 – 58; Beogradska, od 08.00 do 13.30

SREMSKA KAMENICA: Vojvode Putnika do br. 65, Petra Kočića, Trg Zmaj Jove, Ive Lole Ribara do br. 16 i 17, Zmaj Jovina do br. 14 i 17, Gajeva 21 – 65, 22 - 66, Slobodana Bajića 21 - 55, 12 - 62, ZMAJEV MUZEJ, SOS DEČJE SELO, od 08.30 do 13.30

Kurir.rs/Dnevnik.rs

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