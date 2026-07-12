Pomama za burekom sa čvarcima, koji ljutne jer u njemu ima tucane aleve paprike.
dani bureka u nišu 2026
BUREK SA ČVARCIMA NAJTRAŽENIJI! Danas je kraj niške Buregdžijade, navala na burek s jagodama, krem-plazmom i zdenkom! U redu se čeka i po pola sata (FOTO/VIDEO)
Slušaj vest
Na Nišavskom keju u Nišu danas se završavaju Dani bureka, odnosno popularna niška Buregdžijada koja iz godine u godinu okuplja sve više ljubitelja najpopularnijeg doručka u Srbiji.
Niški dani posvećeni bureku, koji su počeli u četvrtak 9. jula, danas se završavaju.
Buregdžijada u Nišu 2026 Foto: RTV info printscreen
Vidi galeriju
Dani bureka, 23. put, okupili su na obalama Nišave obožavaoce najprepoznatljivijeg gastronomskog simbola Niša.
Učesnici su, osim klasičnih ukusa, pripremili nove specijalne vrste slanih, ali i slatkih vrsta bureka.
Foto: RTV info printscreen
Najviše se traže burek sa čvarcima, zdenka-suvi vrat, krem-plazma..., a za četiri dana Buregdžijade, pojede se u proseku 6 tona bureka.
Kurir.rs/RTV Info
Reaguj
Komentariši