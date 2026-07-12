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Na Nišavskom keju u Nišu danas se završavaju Dani bureka, odnosno popularna niška Buregdžijada koja iz godine u godinu okuplja sve više ljubitelja najpopularnijeg doručka u Srbiji.

Niški dani posvećeni bureku, koji su počeli u četvrtak 9. jula, danas se završavaju. 

Buregdžijada u Nišu 2026 Foto: RTV info printscreen

Dani bureka, 23. put, okupili su na obalama Nišave obožavaoce najprepoznatljivijeg gastronomskog simbola Niša.

Učesnici su, osim klasičnih ukusa, pripremili nove specijalne vrste slanih, ali i slatkih vrsta bureka.

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Foto: RTV info printscreen

Najviše se traže burek sa čvarcima, zdenka-suvi vrat, krem-plazma..., a za četiri dana Buregdžijade, pojede se u proseku 6 tona bureka. 

Kurir.rs/RTV Info

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