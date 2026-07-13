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Reka Drina bila je prepuna čamaca, splavova i najrazličitijih plovila, pošto je centralni događaj 26. Drinske regate okupio više hiljada učesnika iz Srbije, regiona i inostranstva. Tradicionalni spust od Rogačice do Ljubovije protekao je u znaku dobre energije, druženja i nezaboravne atmosfere.

Nepregledna kolona regataša prošla je jednom od najlepših i najatraktivnijih deonica Drine, a učesnici su tokom čitavog dana uživali u prirodnim lepotama Podrinja, muzici, gostoprimstvu domaćina i dobro poznatom regataškom raspoloženju.

Ova manifestacija, koja već 26 godina okuplja ljubitelje reke i avanture, još jednom je potvrdila da je jedan od najvećih turističkih događaja u zapadnoj Srbiji i prepoznatljiv simbol Ljubovije.

Foto: RINA

Zahvaljujući dobroj organizaciji i koordinaciji nadležnih službi, veliki spust protekao je bez ozbiljnijih incidenata. O bezbednosti učesnika brinuli su pripadnici policije, rečne policije, vatrogasci-spasioci, medicinske ekipe, redari i brojni volonteri.

Organizatori, Opština Ljubovija i Turistička organizacija opštine Ljubovija, zahvalili su učesnicima koji su poštovali pravila plovidbe i svojim ponašanjem doprineli da regata protekne bezbedno i u dobrom raspoloženju.

Posebna zahvalnost upućena je državnim institucijama, javnim službama, sponzorima, partnerima, medijima i volonterima koji su učestvovali u realizaciji ovog velikog događaja.

Program Drinske regate nastavlja se večerašnjim koncertom Peđe Jovanovića, dok je za nedelju, 12. jul, predviđeno zatvaranje manifestacije uz koncert Bojana Marovića.

Ovogodišnja regata još jednom je pokazala da Ljubovija i Drina imaju snagu da na jednom mestu okupe desetine hiljada ljudi, spajajući prirodu, tradiciju, prijateljstvo i dobru zabavu.