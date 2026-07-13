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Odbornici će razmatrati osam tačaka dnevnog reda od kojih predlog za izmenu i dopunu Odluke o pravima na finansijsku podršku porodici sa decom donosi značajnu novinu.

Prema dosadašnjoj odluci, pravo na besplatne udžbenike u Sremskim Karlovcima imali su samo učenici prvog razreda osnovne škole.

Izmenama i dopunama predviđa se povećanje obima te povlastice, odnosno mogućnost da se besplatni udžbenici, školski pribor i ostalo, u zavisnosti od stanja u opštinskom budžetu u tekućoj godini, obezbede i za ostalu decu osnovnoškolskog uzrasta, osim prvaka.

Dopunama odluke se utvrđuje obaveza Opštinskog veća da pred početak školske godine u skladu sa novcem u budžetu, donese zaključak o vrsti i obimu prava na finansijsku podršku porodicama čija su deca učenici Osnovne škole „23. oktobar“. Kupovinu udžbenika, kako se predlaže, treba da sprovodi Opštinska uprava u skladu sa propisima kojima se uređuju javne nabavke. Nabavka će se obavljati na osnovu zbirne specifikacije udžbenika koju sačinjava nadležno odeljenje Opštinske uprave, na osnovu podataka dobijenih od osnovne škole o odabranim udžbeničkim kompletima za narednu školsku godinu.

Pred odbornicima će se naći i odluka o sprovođenju novog javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća „Belilo“. Na prethodnoj redovnoj sednici lokalnog parlamenta nije prihvaćen predlog za imenovanje Živorada Milanovića za direktora kao jedinog kandidata pošto je na dan održavanja sednice drugi kandidat povukao kandidaturu.

Karlovački parlament u četvrtak treba da izglasa pristupanje izradi Lokalnog akcionog plana za upravljanje migracijama za period od 2027. do 2031. godine budući da je prethodni istekao još 2013. Prvi korak u nastanku tog dokumenta kojim se definišu mere za stvaranje boljih uslova za život izbeglih i interno raseljenih jeste imenovanje članova Komisije za izradu Lokalnog akcionog plana za upravljanje migracijama na teritoriji opštine.