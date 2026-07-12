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Jučerašnje popodnevno nevreme u Prijepolju pretvorilo se u pravu dramu kada je snažan udar groma pogodio topolu visoku oko 30 metara, koja se nalazi u neposrednoj blizini visećeg mosta, taksi stanice, brojnih lokala i vrtića.

Incident se dogodio oko 17.30 časova, a prema rečima očevidaca, prasak je bio izuzetno snažan. Stablo je rascepljeno po visini u dužini od četiri do pet metara, dok su komadi drveta leteli ulicom i oštetili automobile koji su se u tom trenutku nalazili u blizini.

Foto: RINA

Udar groma izazvao je dodatne probleme na obližnjem objektu u kojem se nalazi poslastičarska radnja Miljana Sredojevića. Usled atmosferskog pražnjenja zapalio se strujomer, a samo zahvaljujući brzoj reakciji vlasnika sprečene su mnogo teže posledice.

– Sasvim slučajno sam u tom trenutku bio u lokalu kako bih izneo tortu za jedno veselje. Video sam dim koji kulja iz ormara sa strujomerom. Brzo sam skinuo majicu i počeo da gasim vatru – rekao je Sredojević za agenciju RINA.

Foto: RINA

On ističe da je prava sreća što je požar primećen na vreme, jer je vatra mogla veoma brzo da se proširi na ostatak objekta.

Nakon smirivanja nevremena na lice mesta izašla je dežurna ekipa Elektrodistribucije, koja je isključila struju. Vatrogasci su takođe intervenisali, ali je utvrđeno da oštećeno stablo zbog visine i položaja nije moguće odmah bezbedno ukloniti bez specijalizovane opreme.

Posebnu zabrinutost izaziva činjenica da se drvo nalazi u veoma prometnom delu Prijepolja, kojim svakodnevno prolazi veliki broj pešaka i vozila, a u neposrednoj blizini je i vrtić.

Prema najavama, nadležne službe trebalo bi da uklanjanju oštećenog stabla pristupe u ponedeljak. Do tada, građani sa zebnjom prate vremensku prognozu i apeluju da se prostor oko topole dodatno obezbedi kako bi se izbegla moguća tragedija.