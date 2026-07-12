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Nakon jučerašnjeg teksta o povređenom srndaću koji je ležao pored puta Mitrovac – Kaluđerske bare u Nacionalnom parku Tara, kontaktirali smo s nadležnima u ovom zaštićenom području, a iz lovočuvarske službe potvrđeno je da je životinja pronađena i zbrinuta.

- Lovočuvari su izašli na teren i srndaću pružili prvu pomoć. Sada ostaje da pratimo njegovo stanje i vidimo kako će teći oporavak – rekao je Vladimir Jelisavčić iz lovočuvarske službe Nacionalnog parka Tara.

Vladimir Jelisavčić Foto: Kurir/ Z.G.

Na povređenog srndaća naišli su prolaznici koji su odmah obavestili čuvarsku službu Nacionalnog parka. Životinja je bespomoćno ležala pored puta, a fotografije i snimci brzo su se proširili društvenim mrežama.

Među brojnim komentarima bilo je i onih koji su kritikovali prolaznike što nisu pokušali da pomognu životinji. Međutim, iz Nacionalnog parka Tara naglašavaju da je upravo suprotno – u takvim situacijama najvažnije ne prilaziti povređenoj divljoj životinji, već o tome odmah obavestiti stručne službe.

1/5 Vidi galeriju Povređen srndać na Tari Foto: Kurir/Z.G.

- Kada u Nacionalnom parku Tara naiđete na povređenu divlju životinju, ne dirajte je i ne pokušavajte da je pomerate. Zbog stresa i straha može postati izuzetno agresivna, a nestručnim postupanjem njene povrede mogu biti dodatno pogoršane. Potrebno je odmah pozvati Službu čuvara Nacionalnog parka Tara i prijaviti tačnu lokaciju – navodi se u ovom javnom preduzeću.

Dok se čeka dolazak rendžera, građanima se savetuje da se udalje na bezbednu razdaljinu, upozore druge posetioce da ne prilaze životinji i, ukoliko je moguće, zabeleže tačnu lokaciju ili je fotografišu sa bezbedne udaljenosti radi lakše procene situacije. Takođe, ne treba nuditi životinji hranu ni vodu, jer to može izazvati dodatne zdravstvene komplikacije. Ukoliko se radi o psima lutalicama ili domaćim životinjama, osim čuvarske službe, može se obavestiti i nadležna veterinarska stanica u Bajinoj Bašti.

Iz Nacionalnog parka Tara upozoravaju i na pravilno ponašanje prilikom susreta sa mladuncima divljih životinja.

– Ako naiđete na mladunče, nemojte ga dodirivati. U najvećem broju slučajeva majka se nalazi u blizini i čeka da se ljudi udalje. Ljudski miris može dovesti do toga da ga majka odbaci. Potrebno je mirno se udaljiti, bez trčanja, naglih pokreta i glasnih zvukova, kao i izbegavati fotografisanje iz neposredne blizine, jer to predstavlja veliki stres za životinju – ističu u Nacionalnom parku.

Poseban oprez potreban je prilikom susreta sa mečetom.

– Ako ugledate meče, pretpostavite da je medvedica u neposrednoj blizini. Ne prilazite mladunčetu, već se polako i smireno vratite istim putem kojim ste došli – upozoravaju iz Nacionalnog parka Tara.