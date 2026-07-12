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Vladica Stanković, poznati srpski zmijolovac, ovog vikenda suočio se sa još jednim zahtevnim zadatkom. Prilikom pregleda jednog porodičnog objekta, na krovu je pronašao dva legla stršljena, zbog čega je bila neophodna intervencija.

Celu intervenciju zabeležio je kamerom, a snimak je podelio sa svojim pratiocima, koji su imali priliku da vide kako je izgledalo uklanjanje stršljena na teško dostupnom mestu.

Obučen u zaštitno odelo, popeo se na krov i započeo akciju uklanjanja opasnih insekata.

"Evo još jedno leglo, gde je zavučeno, kao što vidite", rekao je, a potom nastavio:

"Dva legla u jednom krovu. Tako izgleda. Toliko nepristupačno, ali dobro, rešićemo i to pitanje", a onda se začučlo zujanje. Prvi stršljen je izleteo iz legla.

I pored velikog rizika koji nosi susret sa stršljenovima, Vladica je uspešno završio intervenciju. Njegov snimak još jednom je pokazao koliko ovakvi poslovi mogu biti opasni, zbog čega stručnjaci savetuju građane da ne pokušavaju sami da uklanjaju legla ovih insekata.