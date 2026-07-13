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LOZNICA – Onima koji žele posao u kineskoj kompaniji ''Mint'' upućen je poziv iz lozničke filijale Nacionalne službe za zapošljavanje da im se jave. Potrebno je 400 operatera za smenski rad, a u ponudi je i 20 radnih mesta prilagođenih za osobe sa invaliditetom koje bi radile prvu smenu.

Prema rečima Zorana Milovanovića, v.d. direktora lozničke filijale, po mesnim zajednicama na području grada Loznice, ali i krupanjske opštine do kraja meseca biće organizovano više od 20 štandova na koje se zainteresovani mogu javiti i biti upućeni u kompaniju gde će dobiti detaljnije informacije o svim upražnjenim pozicijama.

- Pozivamo sugrađane koji žele da rade u kompaniji ''Mint'', da se jave u prostorije Filijale Loznica kako bi dobili bliže informacije o stupanju u radni odnos. Nema posebnih zahteva u pogledu godina starosti i obrazovanja, samo da je lice zainteresovano da radi. Imali smo jednu mini akciju i zaposlili smo, po njihovim rečima, 35 lica, plus devet osoba sa invaliditetom, za koje smo direktno posredovali. Sada je u pitanju znatno veći broj radnih mesta, a zainteresovani iz susednih opština mogu se javiti našim tamošnjim ispostavama kako bi bili upućeni na razgovor u kompaniju. U naredna tri meseca oni očekuju da popune sve te pozicije – kaže Milovanović.

Inače, Loznica je nedavno odlučila da uspostavi saradnju sa kineskim gradom Đasingom u kome su krajem maja, u prisustvu predsednika Aleksandra Vučića, potpisani novi investicioni sporazumi između Srbije i vodećih kineskih kompanija koji će našoj zemlji doneti investicije vredne više od 940 miliona evra i 1.650 novih radnih mesta. Potpisana su i dva nova ugovora sa kompanijom ''Mint Grup'', globalnim liderom u dizajnu i proizvodnji spoljašnjih delova za automobile, strukturnih komponenti i aluminijumskih kućišta za baterije za električna vozila, čije je sedište u tom gradu. Jedan predviđa investiciju od 135 miliona evra i 600 novih radnih mesta u Loznici, a drugi investiciju od 91 milion evra i 220 novih radnih mesta u susednom Šapcu.

Podsetimo, u lozničkoj industrijskoj zoni ''Šepak'' u martu 2022. u prisustvu predsednika Srbije svečano je otvorena fabrika kompanije ''Mint'' u Loznici, tada ocenjena kao jedna od najvećih investicija u Srbiji i najveća u Loznici.