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Ekipe hitne pomoći u Kragujevcu u prethodna 24 sata obavile su 40 intervencija na terenu (22 preko dana i 18 tokom noći). U ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu je obavljen 31 pregled odraslih osoba (u toku dana 12, a preko noći 19 pregleda).

Na javnom mestu bilo je ukupno osam intervencija.

- Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim i niskim krvnim pritiskom, sa neurološkim problemima, sa temperaturom i oboleli od karcinoma. U toku noći pretežno su se javljali pacijenti oboleli od karcinoma i astmatičari, navode u kragujevačkom Zavodu za urgentnu medicinu.

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