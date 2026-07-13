Slušaj vest

Baka Ljubica Marković, koja je zahvaljujući svom vedrom duhu i iskrenim životnim savetima postala jedna od omiljenih baka na društvenim mrežama, ponovo je nasmejala ali i oduševila svoju publiku.

Ovog puta odlučila je da preuzme nesvakidašnju ulogu i svom unuku Marku pomogne da pronađe devojku za brak.

Za emisiju "Hajde da se volimo" na Prvoj TV prošetala je ulicama Smedereva sa Markovom fotografijom u rukama i prilazila prolaznicima u nadi da će joj neko preporučiti odgovarajuću devojku.

"Pa tražimo, ajde, neku devojku ako nađemo", kroz osmeh je rekla baka Ljubica.

"Babo, daj da nađemo"

Kako je objasnila, ideja nije nastala slučajno, jer joj je unuk i ranije govorio da mu pomogne u potrazi za životnom saputnicom.

"On nekad kaže: 'Babo, daj da nađemo' ili 'Ajde nađi mi'. A ja kažem: 'Gde baba da ti nađe? U ovo vreme sad da se ljudi smeju - baba da ti traži devojku?'", ispričala je ona.

Dok je razgovarala sa prolaznicima, baka nije krila koliko je ponosna na svog unuka, pa je svima pokazivala njegovu fotografiju i nabrajala njegove vrline.

"Marko je lep, kao što ga vidiš, stvarno lep. I dobar je, i radi, i zarađuje", govorila je baka Ljubica.

Telefoni su promenili ljude

Tokom šetnje osvrnula se i na to kako su se promenili međuljudski odnosi. Smatra da mobilni telefoni danas odvlače pažnju i mladima otežavaju upoznavanje.

"Svi bulje u telefon. Au, i mladi i stari, deca i sve je poludelo za telefon", komentarisala je.

Veruje i da mnoge veze propadaju zato što mladi nemaju dovoljno strpljenja da rešavaju nesuglasice.

"Ima devojaka. Kako nema? Ali momci se ne trude. Ako se oni za svaku sitnicu naljute, podignu ton, ona pobegne. Od toga nema ništa", rekla je baka Ljubica.

Sećanje na sopstveni brak

Govoreći o svom životu, prisetila se početka ljubavi sa pokojnim suprugom i istakla koliko su se nekada odnosi drugačije gradili.

"Moj pokojni muž i ja smo se dva puta videli, treći put uzeli. Tri sina smo rodili, tri kuće, unuke, praunuke, sve", ispričala je.

Iako je ostala bez supruga kada je imao svega 53 godine, kaže da je ponosna na porodicu koju su zajedno stvorili. Danas joj je najveća želja da doživi još jedno porodično slavlje.

"Samo još mi je želja da se Marko i Jova ožene. Marko i Jova su sad u godinama, zreli i prezreli da se žene. Kad bi se oni oženili, to bi bila najveća želja moja", priznala je.

Za unuka traži poštenu i pametnu

Baka Ljubica kaže da ne traži ništa posebno, već devojku koja će biti poštena, odgovorna i spremna da zajedno sa Markom gradi porodicu.

"Da je devojka pametna, poštena. Kuća gotova, sve gotovo. Marko zarađuje dobre pare, samo da nađe neku pametnu, pa da ona zna to da rasporedi", objasnila je.

Dodaje da bi volela da buduća snajka bude vredna i da ima posao ili želju da radi.

"I službenica i domaćica i sve to. Hoće i da radi, da bude zaposlena ili ako ne radi, da nađe posao", rekla je.

"Nek’ se jave za mog Marka, jer je Marko zreo za ženidbu"

Veliki broj ljudi prati baku Ljubicu upravo zbog njenog neposrednog načina komunikacije i saveta koje deli sa mlađim generacijama. Njeni video-snimci redovno privlače pažnju na društvenim mrežama, a mnogi je hvale zbog iskrenosti i pozitivnog pogleda na život.

Jedan od njenih najpoznatijih saveta mladim ženama za brak glasi: "Prvo ćuti i slušaj."

Foto: TV Prva printscreen/Hajde da se volimo

Kako kaže, tek vremenom partneri nauče da razumeju jedno drugo i izgrade stabilan odnos.

Na kraju je iskoristila priliku da još jednom pozove devojke koje smatraju da bi mogle da budu pravi izbor za njenog unuka.

"Ako devojke slušaju i prate ovu emisiju, nek se jave za mog Marka, jer je Marko zreo za ženidbu", poručila je baka Ljubica.