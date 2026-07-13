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Nišlije su na "Danima bureka" ove godine za četiri dana pojeli neverovatnih osam tona najomiljenijeg doručka u Nišu! Kako je rekao Kuriru, Bratislav Vukadinović, direktor manifestacije iz Unije pekara na štandovima raznih pekara prošlo je preko 20.000 posetilaca.

- Izuzetno smo zadovoljni posetom na 23. Buregdžijadi. Da u subotu nije povremeno padala kišica sigurno bi bilo i više posetilaca, ali i ovako smo ispunili očekivanja. Pokušaćemo da brendiramo niški burek. Moramo da zaštitimo gastronomski brend. Na kraju godine planiramo i da oborimo rekord u izradi najvećeg bureka. Ta titula sada pripada gradu Seresu u Grčkoj. Tamošnji majstori su napravili burek u tepsiji od 20 metara puta 60 centrimetara, a težio je oko 200 kilograma. Burek nije postao samo najomiljeniji doručak jer vidimo da ga ljubitelji jedu tokom celog dana. Iz Unije pekara imamo i tu akciju da deci besplatno delimo burek da ne bi jeli neproverenu hranu i druge novotarije - rekao nam je Vukadinović.

Ove godine je pored standardnog sa mesom i sirom bili vrlo traženi burek sa čvarcima, sa slaninom i ajvarom, ali i slatki burek sa višnjom i eurokremom. Kao i svake godine stvarali su se redovi od preko petnaestak metara, a neki su i po sat vremena čekali da uzmu četvrtinu ili više bureka. Cena je bila pristupačna, za četvrtinu je trebalo izdvojiti od 240 do 280 dinara tako da su mnogi kupovali ovu namirnicu da odmah utole glad, ali i za doručak.

1/8 Vidi galeriju 23. Buregdžijada u Nišu Foto: Kurir/M.S.

Muzičkom programu u amfiteatru pored Oficirskog doma gde je manifestacija održana je svake večeri prisustvovalo par stotina građana.