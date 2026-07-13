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Još jednom su radnici JKP Šumadija iz Kragujevca pokazali da imaju veliko i plemenito srce i da bez obzira koliko njihov posao bio težak, uvek vode računa kako ga obavljaju i da su uvek tu da spasu ugrožene životinje.

Prilikom pražnjenja kontejnera, radnik JKP „Šumadija“ Saša Radovanović primetio je goluba koji je ostao zaglavljen među otpadom. Ne razmišljajući ni trenutka, pažljivo je zaustavio posao, oslobodio nemoćnu pticu i bezbedno je pustio da odleti u slobodu.

Ovo nije prvi primer plemenitosti zaposlenih u ovom javnom komunalnom preduzeću.

Nedavno je njihov kolega Marko Bajramović spasao malo mače koje je bilo bačeno u kontejner za otpad, čime je još jednom pokazao da radnici JKP „Šumadija“ ne brinu samo o čistoći grada, već i o svakom živom biću koje se nađe u nevolji.