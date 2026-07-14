planirani radovi
NOVOSAĐANI, SPREMITE ZALIHE: Žitelje na ova 2 mesta danas očekuje umanjen pritisak vode
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Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži, stanovnike Stepanovićeva i Kisača danas očekuje privremena promena u snabdevanju vodom.
Stepanovićevo
Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži, u utorak, 14. jula, od 9 do 12 časova biće smanjen pritisak vode u celom naselju. Postoji mogućnost da tokom radova, ukoliko bude potrebno, dođe do produženja i proširenja blokade vodovodne mreže.
Kisač
Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži, u utorak, 14. jula, od 9 do 12 časova biće smanjen pritisak vode u celom naselju. Postoji mogućnost da tokom radova, ukoliko bude potrebno, dođe do produženja i proširenja blokade vodovodne mreže.
Kurir.rs/Dnevnik.rs
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