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Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži, stanovnike Stepanovićeva i Kisača danas očekuje privremena promena u snabdevanju vodom.

Stepanovićevo

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži, u utorak, 14. jula, od 9 do 12 časova biće smanjen pritisak vode u celom naselju. Postoji mogućnost da tokom radova, ukoliko bude potrebno, dođe do produženja i proširenja blokade vodovodne mreže.

Kisač

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži, u utorak, 14. jula, od 9 do 12 časova biće smanjen pritisak vode u celom naselju. Postoji mogućnost da tokom radova, ukoliko bude potrebno, dođe do produženja i proširenja blokade vodovodne mreže.

Kurir.rs/Dnevnik.rs

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