Slušaj vest

JKP „Parking servis“ obaveštava građane da od 20. jula 2026. godine počinje primena novog režima i naplata parkiranja u delu Sajmišta.

Na osnovu Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve, u sistem naplate parkiranja uvode se sledeće lokacije:

- Hajduk Veljkova ulica, kod Sajma
- Plato na uglu Hajduk Veljkove ulice i Ulice Novosadskog sajma (plato kod „Vitoroga“)
- Ulica Novosadskog sajma, od Hajduk Veljkove do Drinske ulice
- Drinska ulica

Navedene lokacije biće u režimu plave zone naplate parkiranja, sa ukupno 197 parking mesta. U plavoj zoni vreme parkiranja nije ograničeno, a cena parkiranja za započeti sat iznosi 50 dinara.

Građani koji imaju prebivalište u navedenim ulicama, kao i vozilo u vlasništvu, imaju pravo na povlašćenu stanarsku parking kartu po ceni od 300,00 dinara na mesečnom nivou, odnosno 3.600,00 dinara na godišnjem nivou, i već mogu podneti zahtev za izradu.

Kurir.rs/Dnevnik.rs

Ne propustiteBeogradNOVA PRAVILA PARKIRANJA U ZEMUNU: Evo koliko sada smete da ostavite auto i šta se menja za vozače
LOZNICA - Nedovoljno mesta.jpg
DruštvoKo ima pravo na parking ispred zgrade? Ovu istinu mnogi stanari ne znaju - tačno se zna kome mesta pripadaju
Parkirani automobili ispod krošnji drveća
AutoZašto smanjujemo muziku dok parkiramo: To nije znak da ste loš vozač, naučnici objasnili razlog
devojka gasi muziku u automobilu pre parkiranja
BeogradOD DANAS STARTUJE NOVI REŽIM PARKIRANJA U OBRENOVCU: Zonirano više ulica, s više parking mesta u žutoj i crvenoj zoni, a ovo su cene po satu
Screenshot 2026-05-13 123915.png
BeogradKAZNA ZA OVAJ PREKRŠAJ U BEOGRADU BIĆE PAPRENA, I DO 150.000! Zabranu sutra razmatra Skupština grada, ko prekrši novo pravilo parkiranja, debelo će da plati!
Parking nova parking zona Beograd Zona A