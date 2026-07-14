Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

JKP „Parking servis“ obaveštava građane da od 20. jula 2026. godine počinje primena novog režima i naplata parkiranja u delu Sajmišta.

Na osnovu Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve, u sistem naplate parkiranja uvode se sledeće lokacije:

- Hajduk Veljkova ulica, kod Sajma

- Plato na uglu Hajduk Veljkove ulice i Ulice Novosadskog sajma (plato kod „Vitoroga“)

- Ulica Novosadskog sajma, od Hajduk Veljkove do Drinske ulice

- Drinska ulica

Navedene lokacije biće u režimu plave zone naplate parkiranja, sa ukupno 197 parking mesta. U plavoj zoni vreme parkiranja nije ograničeno, a cena parkiranja za započeti sat iznosi 50 dinara.

Građani koji imaju prebivalište u navedenim ulicama, kao i vozilo u vlasništvu, imaju pravo na povlašćenu stanarsku parking kartu po ceni od 300,00 dinara na mesečnom nivou, odnosno 3.600,00 dinara na godišnjem nivou, i već mogu podneti zahtev za izradu.