NOVI REŽIM PARKIRANJA KOD NS SAJMA: Uvodi se naplata parkinga za 197 mesta u ovim ulicama
JKP „Parking servis“ obaveštava građane da od 20. jula 2026. godine počinje primena novog režima i naplata parkiranja u delu Sajmišta.
Na osnovu Rešenja Gradske uprave za saobraćaj i puteve, u sistem naplate parkiranja uvode se sledeće lokacije:
- Hajduk Veljkova ulica, kod Sajma
- Plato na uglu Hajduk Veljkove ulice i Ulice Novosadskog sajma (plato kod „Vitoroga“)
- Ulica Novosadskog sajma, od Hajduk Veljkove do Drinske ulice
- Drinska ulica
Navedene lokacije biće u režimu plave zone naplate parkiranja, sa ukupno 197 parking mesta. U plavoj zoni vreme parkiranja nije ograničeno, a cena parkiranja za započeti sat iznosi 50 dinara.
Građani koji imaju prebivalište u navedenim ulicama, kao i vozilo u vlasništvu, imaju pravo na povlašćenu stanarsku parking kartu po ceni od 300,00 dinara na mesečnom nivou, odnosno 3.600,00 dinara na godišnjem nivou, i već mogu podneti zahtev za izradu.
Kurir.rs/Dnevnik.rs