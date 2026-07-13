Zemljotres magnitude 3,1 stepen po Rihterovoj skali pogodio je područje kod Prokuplja. Nadležne službe prate situaciju, a za sada nema prijavljene štete.
Srbija
TRESAO SE JUG SRBIJE! ZEMLJOTRES POGODIO OVAJ GRAD: Potres registrovan u periodu oko 15 časova
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Zemljotres jačine 3,1 stepen po Rihterovoj skali registrovan je danas u 15 časova na području Srbije.
Prema dostupnim podacima, epicentar potresa bio je u okolini Prokuplja, na geografskoj širini 43.23 i dužini 21.62.
Prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC), hipocentar potresa nalazio se na približno jednom kilometru dubine.
Za sada nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti niti o povređenim osobama, dok nadležne službe nastavljaju da prate razvoj situacije.
Kurir.rs
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