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Zemljotres jačine 3,1 stepen po Rihterovoj skali registrovan je danas u 15 časova na području Srbije.

Prema dostupnim podacima, epicentar potresa bio je u okolini Prokuplja, na geografskoj širini 43.23 i dužini 21.62.

Prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC), hipocentar potresa nalazio se na približno jednom kilometru dubine.

Za sada nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti niti o povređenim osobama, dok nadležne službe nastavljaju da prate razvoj situacije.

Kurir.rs

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