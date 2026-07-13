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Odeljenje za urbanizam Opštine Bačka Palanka izdalo je danas privremenu građevinsku dozvolu za izvođenje pripremnih radova za za izgranju mosta do Neština, jednog od najznačajnijih infrastrukturnih projekata za opštinu Bačka Palanka.

Novi most gradi španski „Centunion S.A.“ Ugovor o izgradnji mosta potpisan 30. decembra prošle godine u Vladi Republike Srbije, a izdavanjem privremene građevinske dozvole projekat je i zvanično ušao u fazu izvođenja radova.

Pripremni radovi vredni su više od 154 miliona dinara i obuhvataju uređenje pristupne saobraćajnice u dužini od 440 metara, zemljane radove i pripremu terena za izgradnju mosta.

- Reč je o još jednom važnom koraku ka realizaciji kapitalnog projekta koji će trajno promeniti saobraćajnu i privrednu sliku Bačke Palanke, unaprediti povezanost sa okruženjem i stvoriti nove mogućnosti za razvoj privrede, turizma i dodatno unaprediti kvalitet života naših građana - ističu u opštini Bačka Palanka.

Izgradnja mosta rešiće dugogodišnji problem meštana naselja Vizić i Neštin, koji će ubuduće imati direktnu saobraćajnu vezu sa Bačkom Palankom. Zahvaljujući novom mostu, više neće morati da prelaze granični prelaz između Republike Srbije i Republike Hrvatske kako bi došli do svojih imanja i poseda, kao ni prilikom odlaska u Bačku Palanku radi obavljanja svakodnevnih poslova, što će značajno olakšati njihov život i doprineti boljoj povezanosti ovog dela opštine.