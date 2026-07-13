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Novi Pazar je u 2025. godini među gradovima u kojima se rađa više beba nego što stanovnika umire, a uz Tutin i Sjenicu prednjači po pozitivnim demografskim pokazateljima, zbog čega se smatra najmlađim gradom u Srbiji.

Novi Pazar je jedan od 8 gradova i opština u Srbiji, u kojima se više rađa ljudi nego što umire. U njemu je, prema poslednjim podacima prošle godine, bilo 109.716 stanovnika, što je za 3.000 više u odnosu na popis iz 2022. godine.

U ovom gradu živi više od 23.000 dece mlađe od 14 godina, a prosečna starost jeste 37 godina i manje čak od 37 godina, dok je broj starih negde na svega 13%.