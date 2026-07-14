Srbija se ponovo trese: Drugi zemljotres u roku od 24 sata pogodio isto mesto, evo gde je lociran epicentar
Zemljotres magnitude 2.5 stepeni Rihtera zabeležen je u utorak, 14. jul 2026 u 10:48 časova, na području Srbije.
Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je u blizini Prokuplje, na oko 3.7464 kilometara od njegovog centra, pri geografskim koordinatama širine 43.22 i dužine 21.63.
Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 1 kilometara ispod površine zemlje.
Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.
Podsetimo, zemljotres jačine 3,1 stepen po Rihterovoj skali registrovan je i juče u 15 časova na području Srbije. Prema dostupnim podacima, epicentar potresa bio je u okolini Prokuplja, na geografskoj širini 43.23 i dužini 21.62.
Kurir/ Telegraf.rs