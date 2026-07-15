ZA ORGANIZACIJU "MIHOLJSKIH SUSRETA SELA": Pola miliona dinara za Loznicu od Ministarstva za brigu o selu
Grad Loznica dobio je 500.000 dinara bespovratnih sredstava od Ministarstva za brigu o selu za organizaciju manifestacije ''Miholjski susreti sela'' u ovoj godini, a ugovor je u Palati Srbija potpisala gradonačelnica Dragana Lukić, saopšteno je iz gradske uprave.
Za realizaciju manifestacije ukupno će biti izdvojeno 800.000 dinara, jer će dodatnih 300.000 obezbediti Turistička organizacija grada Loznice.
Ovogodišnji ''Miholjski susreti sela'' biće održani u prvoj sedmici oktobra u Lešnici, sa ciljem, kako je navedeno, očuvanja tradicije, narodnih običaja, kulturnog nasleđa i jačanja društvenog života u seoskim sredinama. Program Ministarstva za brigu o selu, kako je saopšteno, već godinama podržava lokalne samouprave širom Srbije, doprinoseći očuvanju tradicije i razvoju ruralnih područja kroz kulturne, sportske i turističke sadržaje.
Inače, Lešnica je do sada pet puta bila domaćin ove manifestacije koja je lani bila rekordna po broju učesnika i posetilaca.