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Grad Loznica dobio je 500.000 dinara bespovratnih sredstava od Ministarstva za brigu o selu za organizaciju manifestacije ''Miholjski susreti sela'' u ovoj godini, a ugovor je u Palati Srbija potpisala gradonačelnica Dragana Lukić, saopšteno je iz gradske uprave.

Za realizaciju manifestacije ukupno će biti izdvojeno 800.000 dinara, jer će dodatnih 300.000 obezbediti Turistička organizacija grada Loznice.

LOZNICA - Potpisan ugovor FOTO Gradska uprava.jpeg
Foto: Gradska Uprava Loznica

Ovogodišnji ''Miholjski susreti sela'' biće održani u prvoj sedmici oktobra u Lešnici, sa ciljem, kako je navedeno, očuvanja tradicije, narodnih običaja, kulturnog nasleđa i jačanja društvenog života u seoskim sredinama. Program Ministarstva za brigu o selu, kako je saopšteno, već godinama podržava lokalne samouprave širom Srbije, doprinoseći očuvanju tradicije i razvoju ruralnih područja kroz kulturne, sportske i turističke sadržaje.

Inače, Lešnica je do sada pet puta bila domaćin ove manifestacije koja je lani bila rekordna po broju učesnika i posetilaca.

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