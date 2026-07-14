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Građane Vitine uznemirio je nesvakidašnji prizor na obali Binačke Morave. Na društvenim mrežama pojavio se snimak na kojem se vidi nekoliko zmija okupljenih uz reku, a video je za kratko vreme izazvao lavinu reakcija i komentara.

Dok su pojedini korisnici bili iznenađeni prizorom, drugi su pokušali da ga objasne ili prokomentarišu na duhovit način.

- Izgleda da su i oni izašli da se sunčaju, i oni imaju pravo da uživaju i opuste se.

Bilo je i onih koji su upozorili na odnos ljudi prema prirodi i mogućim posledicama zagađenja.

- Naravno, kada se smeće baca u reke, za pet godina videćete kakve će biti posledice.

Snimak je u kratkom roku prikupio veliki broj pregleda i reakcija, a rasprava o zmijama, njihovom staništu i očuvanju životne sredine nastavila se u komentarima.

Binačka Morava izvire ispod Skopske Crne Gore, severno od Skoplja. Reke Ključevska i Slatinska spajaju se nakon oko pet kilometara toka i formiraju Golemu reku, koja još nekoliko kilometara protiče kroz Severnu Makedoniju pre nego što kod sela Binač ulazi na teritoriju Srbije, po kojem je ova reka i dobila ime.