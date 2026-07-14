NESVAKIDAŠNJI PRIZOR NA OBALI MORAVE UZNEMIRIO GRAĐANE Snimak iz Vitine zapalio mreže - ono što se okupilo pored reke nikoga ne ostavlja ravnodušnim! (VIDEO)
Građane Vitine uznemirio je nesvakidašnji prizor na obali Binačke Morave. Na društvenim mrežama pojavio se snimak na kojem se vidi nekoliko zmija okupljenih uz reku, a video je za kratko vreme izazvao lavinu reakcija i komentara.
Dok su pojedini korisnici bili iznenađeni prizorom, drugi su pokušali da ga objasne ili prokomentarišu na duhovit način.
- Izgleda da su i oni izašli da se sunčaju, i oni imaju pravo da uživaju i opuste se.
Bilo je i onih koji su upozorili na odnos ljudi prema prirodi i mogućim posledicama zagađenja.
- Naravno, kada se smeće baca u reke, za pet godina videćete kakve će biti posledice.
Snimak je u kratkom roku prikupio veliki broj pregleda i reakcija, a rasprava o zmijama, njihovom staništu i očuvanju životne sredine nastavila se u komentarima.
Binačka Morava izvire ispod Skopske Crne Gore, severno od Skoplja. Reke Ključevska i Slatinska spajaju se nakon oko pet kilometara toka i formiraju Golemu reku, koja još nekoliko kilometara protiče kroz Severnu Makedoniju pre nego što kod sela Binač ulazi na teritoriju Srbije, po kojem je ova reka i dobila ime.
Kurir.rs/Alo