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Teretna vozila na izlazu iz Srbije preko graničnog prelaza Šid zadržavaju se pet sati, dok se četiri sata čeka na prelazu Bezdan, saopštio je Auto moto savez Srbije (AMSS).

Kamioni po tri sata čekaju na Kelebiji i Batrovcima, dva sata na Horgošu i sat vremena na prelazu Sremska Rača, navedeno je u saopštenju.

Putnička vozila na izlazu Preševo čekaju nešto manje od pola sata, dok na ostalim prelazima nema zadržavanja.

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