- Austrougari su pronašli arhivu Kralja Petra Prvog Karađorđevića u strugari na Kopaoniku, industrijalca i narodnog poslanika Sibina Jeličića, koji je bio kum Njegovog veličanstva i u Brzeću. Pored njega stradalo je još sedam rodoljuba iz bruskog kraja, a među njima i moj deda Boško Nikolić, kmet sela Gocmanci i Livađe, koji je tada imao samo 25 godina. Svu osmoricu su osudili i vešali u krugu kasarne "Car Lazar" u Kruševcu. Sramota je za opštinu Brus što ne obeležava ovaj događaj kada su stradali njeni nevini građani, kaže unuk Boška Nikolića - Slobodan Nikolić iz Botunje, koji je jedini bio od potomaka na komemoraciji.