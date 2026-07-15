PRE 100 GODINA OBEŠENO OSAM BRUSJANA: Položeni venci povodom Dana stradanja rodoljuba u Prvom svetskom ratu (FOTO)
U kasarni "Car Lazar" u Kruševcu, polaganjem venaca, u utorak je obeležen Dan stradanja rodoljuba u Prvom svetskom ratu. Na spomen ploču u krugu kasarne, venac je položila i delegacija grada: zamenica gradonačelnika Snežana Radojković i zamenik predsednice Skupštine Siniša Maksimović.
Tog 14. jula 1916. godine, u krugu kasarne "Car Lazar" obešeno je osam rodoljuba iz bruskog kraja, osuđenih presudom austrougarskog vojnog generalnog guvermana, zbog "zločina protiv državne sile, zavere i podsticanja naroda da ne predaje oružje".
- Austrougari su pronašli arhivu Kralja Petra Prvog Karađorđevića u strugari na Kopaoniku, industrijalca i narodnog poslanika Sibina Jeličića, koji je bio kum Njegovog veličanstva i u Brzeću. Pored njega stradalo je još sedam rodoljuba iz bruskog kraja, a među njima i moj deda Boško Nikolić, kmet sela Gocmanci i Livađe, koji je tada imao samo 25 godina. Svu osmoricu su osudili i vešali u krugu kasarne "Car Lazar" u Kruševcu. Sramota je za opštinu Brus što ne obeležava ovaj događaj kada su stradali njeni nevini građani, kaže unuk Boška Nikolića - Slobodan Nikolić iz Botunje, koji je jedini bio od potomaka na komemoraciji.
Obešeni su: Vojislav Bralović, upravnik pošte u Brusu, Milosav Stevović, trgovac iz Brusa, bivši okružni i sreski narodni poslanik, dugogodišnji predsednik opštine u Brusu, Sibin (Cvetka) Jeličić, industrijalac iz Brusa, Svetislav – Toza Kovačević, opštinski delovođa iz Popove kod Blaca, Boško Nikolić, kmet sela Livađa, Tihomir Šljivić, zemljoradnik iz Dubaca, Dobrosav Pavličević, predsednik opštine Vlajkovačke, iz sela Radmanova i Vlajko Pavličević, kmet sela Radmanova.
Ovaj stravični zločin Austrougara opisan je u brojnim tektovima, Vojislav Ilić Mlađi je opevao u pesmi "Mučenici iz vremena okupacije", a August Cesarec napisao je novelu "Golgota osmorice".
Povodom 110 godišnjice ovog stravičnog događaja, vence su položili i delegacija Vojske Srbije, načelnik Rasinskog upravnog okruga Ivan Anđelić, Savez udruženja boraca narodnooslobodilačkih ratova Srbije 1912 – 1999. – Gradski odbor Kruševac, Rezervne vojne starešine, Udruženje vojnih penzionera, Kolo srpskih sestara, Ratni vojni invalidi, Udruženje za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije, Udruženje penzionera "Car Lazar" i porodice stradalih.