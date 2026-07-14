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Svečanom sednicom i dodelom nagrada i priznanja najzaslužnijima, obeležen je Dan opštine Vrnjačka Banja – 14. jul.

Na ovaj dan pre tačno 158 godina formirano je “Osnovatelno fundatorsko društvo kiselo-vruće vode u Vrnjcima” , prve organizacije na Balkanu koja je postavila temelje razvoja Vrnjačke Banje kao turističkog mesta.

O rezultatima između dve svečane sednice govorili su predsednik SO, Ivan Radović i predsednik opštine, Boban Đurović.

Foto: Kurir

Na svečanoj sednici dodeljene su nagrade, priznanja i zahvalnice pojedincima i udruženjima koji su postigli značajne rezultate i time doprineli samom razvoju Vrnjačke Banje, ali i šireg regiona.

Foto: Kurir