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Svečanom sednicom i dodelom nagrada i priznanja najzaslužnijima, obeležen je Dan opštine Vrnjačka Banja – 14. jul.

Na ovaj dan pre tačno 158 godina formirano je “Osnovatelno fundatorsko društvo kiselo-vruće vode u Vrnjcima” , prve organizacije na Balkanu koja je postavila temelje razvoja Vrnjačke Banje kao turističkog mesta.

O rezultatima između dve svečane sednice govorili su predsednik SO, Ivan Radović i predsednik opštine, Boban Đurović.

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Foto: Kurir

Na svečanoj sednici dodeljene su nagrade, priznanja i zahvalnice pojedincima i udruženjima koji su postigli značajne rezultate i time doprineli samom razvoju Vrnjačke Banje, ali i šireg regiona.

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Foto: Kurir

Andrija Jorgić, predsednik Šahovskog saveza Srbije jedan je od dobitnika plakete sa zlatnim amblemom za posvećenost, viziju i neumorni rad koji su dali nemerljiv doprinos promociji i razvoju sporta na teritoriji Vrnjačke Banje, kao i za nesebicno zalaganje za razvoj mladih generacija i afirmaciju lokalne zajednice kroz šahovski sport.

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