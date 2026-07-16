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Grad Kruševac raspisao je tender za rekonstrukciju Jakšićeve ulice, a procenjena vrednost radova iznosi nešto više od 35 miliona dinara.

Jakšićeva ulica u Kruševcu uskoro bi trebalo da dobije novi izgled, pošto je raspisan tender za radove vredne više od 35 miliona dinara., celokupni radovi izvodiće se iz gradskog budžeta

Gradska uprava Kruševca raspisala je javni poziv za izvođenje radova na rekonstrukciji ove ulice, čija je procenjena vrednost 35.002.714 dinara.

Kako se navodi u dokumentaciji, rok važenja ponude je minimum 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda, a u slučaju isteka roka Naručilac će u pisanom obliku zatražiti od ponuđača produženje roka važenja ponude, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Ponuđač koji prihvati zahtev za produženje roka važenja ponude ne može menjati ponudu.

Rok za izvođenje radova ne možeda bude duži od 120 dana od dana uvođenja u posao.

Radovi će se izvoditi na delovima šest katastarskih parcela u Kruševcu.

Rok za prijavu na tender je 05. avgust.