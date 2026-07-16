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Turistička ponuda Subotice i Palića biće obogaćena novim kompleksom auto-kampa u naselju Hajdukovo, za koji je Turistička organizacija grada Subotice dobila građevinsku dozvolu. Vrednost investicije procenjena je na 148,09 miliona dinara sa PDV-om.

Prema izdatoj građevinskoj dozvoli, na katastarskoj parceli 1573/20 KO Palić, površine 6.167 m2, biće izgrađen kompleks koji će obuhvatiti četiri objekta – sanitarni čvor, upravnu zgradu, portirnicu i restoran.

Sanitarni objekat biće površine oko 130 metara kvadratnih bruto, upravna zgrada oko 120 metara kvadratnih bruto, dok će restoran imati oko 129,6 metara kvadratnih bruto površine. Portirnica će zauzimati oko 9,6 metara kvadratnih.

Investitor projekta je Grad Subotica - Turistička organizacija grada Subotice, a projektnu dokumentaciju izradila je kompanija Pro-Syntesis iz Subotice.

Građevinska dozvola izdata je 8. jula 2026. godine, a prema važećim propisima investitor je dužan da prijavi početak radova u roku od tri godine od pravosnažnosti rešenja.