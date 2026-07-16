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Lebane će od 17. do 19. jula biti domaćin šestog "Paradajz festa", na kojem će posetioci moći da probaju jela pre kupovine i upoznaju lokalne proizvođače.

U ovoj varošici na jugu Srbije proizvede se 25.000 tona paradajza godišnje, pa će upravo iz tog razloga, manifestacija posvećena ovoj povrtarskoj kulturi biti održana po šesti put.- 25.000 tona paradajza nije samo brojka, već ponos Lebana.

A sve to kreće od vrednih ruku ljudi iz našeg kraja. Zato je "Paradajz fest" više od manifestacije. To je priča o tradiciji, ukusu i ponosu - poručuju organizatori ove manifestacije.

Pod sloganom "Dođi, vidi, probaj, doživi...", "Paradajz fest" ima za cilj povezivanje potencijalnih kupaca sa proizvođačima paradajza i ostalog voća i povrća koji rade na i van teritorije opštine Lebane.

- U sklopu programa organizuju se stručna predavanja iz oblasti privrede, poljoprivrede i proizvodnje. Festival je izložbenog i prodajnog karaktera, pa je moguće sva jela degustirati pre kupovine - poručuju iz Lebana.

Učesnici imaju mogućnost da se takmiče u više različitih kategorija poput takmičenja za najukusnije jelo, najteži paradajz i najlepše dekorisanu tezgu. Večernji program obuhvata i nastupe popularnih izvođača narodne muzike.

Kurir.rs/eKapija

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